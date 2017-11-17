Nuestras accionesSegundo caso detectado en apenas un mes

FACUA pide al Principado que no ignore a los ciudadanos y actúe contra la contaminación crónica de Gijón

La asociación reprocha al Gobierno asturiano que no responda a ninguno de los requerimientos que le ha planteado en relación con la alta contaminación que se registra en la ciudad.

FACUA.org
Asturias-17/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a dirigirse a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias denunciando un nuevo episodio de contaminación atmosférica en la ciudad de Gijón.

La asooc

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