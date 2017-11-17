FACUA pide al Principado que no ignore a los ciudadanos y actúe contra la contaminación crónica de Gijón
La asociación reprocha al Gobierno asturiano que no responda a ninguno de los requerimientos que le ha planteado en relación con la alta contaminación que se registra en la ciudad.
FACUA.org
Asturias-17/11/2017
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La zona industrial de Gijón. | Imagen: flickr.com/photos/40569445@N02 (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a dirigirse a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias denunciando un nuevo episodio de contaminación atmosférica en la ciudad de Gijón.
La asooc