FACUA pide coherencia al Gobierno ante el posible giro de 180º en la política emprendida por Zapatero sobre las tarifas eléctricas
El secretario general de Energía ha anunciado que tomará en "mucha consideración" la aplicación de "elevaciones importantes", que la CNE podría cifrar "en torno al 20%".
FACUA.org
España-09/05/2008
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