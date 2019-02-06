FACUA pide explicaciones a Medio Ambiente de Asturias por el estado del río Negro a su paso por Luarca
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territorial en el Principado, de la aparición de decenas de truchas muertas en su cauce, según recogen algunos medios.
FACUA.org
Asturias-06/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción pide explicaciones a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias por el estado en el que se encuentra el río Negro a la altura del municipio de Luarca.
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