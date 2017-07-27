FACUA pide explicaciones por los recortes en atención sanitaria en verano en la Región de Murcia
Solicita a la Consejería de Salud que detalle los motivos por los que ha decidido cerrar consultas y plantas en diversos centros médicos, según ha denunciado la delegación territorial de FACUA en Murcia.
FACUA.org
Murcia-27/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Salud de la Región de Murcia que explique los motivos por los que se ha reducido el número de camas hospitalarias disponibles en los hospitales públicos de la comunidad autónoma.
La asoc