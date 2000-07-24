FACUA pide la retirada del mercado de Pinky, otra bebida para niños que imita el diseño de una botella de champán
La denuncia contra Perelada Comercial, distribuidora del producto, se suma a la presentada contra Industrias Espadafor, fabricante de Champín.
FACUA.org
España-24/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad de Cataluña, entre otros or