FACUA pide más controles en las rebajas y que se hagan públicas las multas por incumplimiento
9 de cada 10 encuestados por la asociación detectaron falsos descuentos en las rebajas de verano del año pasado.
FACUA.org
España-01/07/2016
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Nueve de cada diez encuestados por FACUA sobre las rebajas del verano pasado detectaron falsos descuentos. | Imagen: flickr.com/_juan_ (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama a las autoridades de Consumo autonómicas más controles en las rebajas para evitar que sigan ocurriendo los falsos descuentos y otras irregularidades que tienen lugar durante este periodo de descuentos. La asociación reclama, asimism