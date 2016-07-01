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FACUA pide más controles en las rebajas y que se hagan públicas las multas por incumplimiento

9 de cada 10 encuestados por la asociación detectaron falsos descuentos en las rebajas de verano del año pasado.

FACUA.org
España-01/07/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a las autoridades de Consumo autonómicas más controles en las rebajas para evitar que sigan ocurriendo los falsos descuentos y otras irregularidades que tienen lugar durante este periodo de descuentos. La asociación reclama, asimism

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