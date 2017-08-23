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FACUA pide multas más altas tras la prohibición de gasolineras desatendidas en Extremadura

La asociación considera que las empresas deben plantearse si les compensa económicamente saltarse la prohibición y las multas previstas (entre 3.000 y 15.000 euros) no son disuasorias en este sentido.

FACUA.org
Extremadura-23/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que por fin vaya a entrar en vigor la modificación del Estatuto de Consumidores de Extremadura que obliga a las gasolineras a estar atendidas por un trabajador desde las sie

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