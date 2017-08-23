FACUA pide multas más altas tras la prohibición de gasolineras desatendidas en Extremadura
La asociación considera que las empresas deben plantearse si les compensa económicamente saltarse la prohibición y las multas previstas (entre 3.000 y 15.000 euros) no son disuasorias en este sentido.
FACUA.org
Extremadura-23/08/2017
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