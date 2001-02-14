FACUA pide participación en el proceso de cesión de competencias de Consumo a los ayuntamientos
La Federación valora positivamente el anuncio del consejero de Gobernación pero señala la necesidad de que las partidas presupuestarias para los ayuntamientos sean acordes a sus nuevas competencias.
FACUA.org
Andalucía-14/02/2001
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Ante el anuncio del consejero de Gobernación, Alfonso Perales, de la disposición de ceder la mayor parte de las competencias en materia de Consumo a los ayuntamientos, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide la participaci&oac