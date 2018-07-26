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FACUA pide que se prohíba la publicidad sobre los juegos de apuestas online

La promoción de esta actividad puede conllevar un grave riesgo para la población, produciendo un incremento de los casos de adicción al juego, especialmente en jóvenes y adolescentes.

FACUA.org
España-26/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda, para solicitarle que se prohíba la emisión de publicidad sobre juegos de apuestas online, que ha tenido un gran incremento en los

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