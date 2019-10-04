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FACUA pide sancionar al festival de música Madrid Salvaje por impedir la entrada de comida y bebida

La promotora del evento incurre en una cláusula abusiva al impedir el acceso con alimentos del exterior, ya que su actividad principal no es la hostelería. Con este festival, ya son 47 los conciertos denunciados por la asociación.

FACUA.org
Madrid-04/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del festival Madrid Salvaje ante la Dirección General de Comercio y Consumo por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. El festival se celebra en la Feria de Madrid

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