FACUA pide sanciones para Carrefour por presentar la publicidad de un bikini para niñas de manera erótica
La empresa ni siquiera dio respuesta a la petición de retirada del anuncio que le hizo la asociación, que ahora la ha denunciando ante los organismos competentes.
FACUA.org
España-03/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La publicidad del bikini para niñas en el catálogo de baño de Carrefour denunciada por FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Carrefour por publicitar de manera erótica un modelo de bikini con relleno destinado a niñas de entre 9 y 14 años. Las denuncias se han presentado ante las autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas, entre