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FACUA pide sanciones para otros cuatro festivales de música por impedir la entrada con comida y bebida

Son los eventos Starlite Festival, en Marbella (Málaga), Arenal Sound, en Burriana (Castellón), Sonorama Ribera, en Aranda de Duero (Burgos), y Shikillo Festival 2019, en Candeleda (Ávila).

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España-02/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a otros cuatro festivales de música que se celebran hasta el 23 de agosto por no permitir el acceso a sus intalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. Son los eventos Starlite Festival, en Marbella (Málaga), el Aren

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