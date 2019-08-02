FACUA pide sanciones para otros cuatro festivales de música por impedir la entrada con comida y bebida
Son los eventos Starlite Festival, en Marbella (Málaga), Arenal Sound, en Burriana (Castellón), Sonorama Ribera, en Aranda de Duero (Burgos), y Shikillo Festival 2019, en Candeleda (Ávila).
FACUA.org
España-02/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a otros cuatro festivales de música que se celebran hasta el 23 de agosto por no permitir el acceso a sus intalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. Son los eventos Starlite Festival, en Marbella (Málaga), el Aren