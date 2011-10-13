FACUA pide una vez más a Protección de Datos que investigue a Sony por un nuevo agujero de seguridad en PlayStation Network
La asociación recuerda a los usuarios abonados a juegos y otros servicios de pago cuyas cuentas hayan sido bloqueadas que tienen derecho a ser compensados.
FACUA.org
España-13/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a solicitar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue a la compañía japonesa Sony tras detectarse un nuevo agujero de seguridad que ha puesto en compromiso los datos confidenciales de 93.000 usuario