FACUA plantea 10 reivindicaciones a las formaciones que concurren a las elecciones del 10N
Reclama un organismo que multe los fraudes masivos, precios máximos en alquileres de viviendas, mejoras en la seguridad alimentaria y la regulación de los servicios de atención al cliente, entre otras medidas.
FACUA.org
España-31/10/2019
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