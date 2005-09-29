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FACUA pone en marcha su '1ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil'

La Federación pretende conocer qué opinan los usuarios de Movistar, Vodafone y Amena en relación a su publicidad, cobertura, facturación y la atención a las consultas, peticiones y reclamaciones que ofrecen sus servicios de atención al cliente.

FACUA.org
España-29/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha puesto en marcha su 1ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil, al objeto de conocer qué opinan los usuarios españoles de sus operadoras en relació

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