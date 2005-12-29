FACUA pone en marcha una web con consejos ante la contratación de préstamos y otros servicios financieros
La Federación también ha editado un CD interactivo, en el marco de su Campaña de información sobre los servicios financieros y el sobreendeudamiento de las familias españolas.
FACUA.org
España-29/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha puesto en marcha una web, FACUA.org/serviciosfinancieros, con consejos ante la contratación de préstamos y otros servicios financieros, en la que también alerta sobre los peligros del sobreendeudamiento.