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FACUA pone en marcha una web con consejos ante la contratación de préstamos y otros servicios financieros

La Federación también ha editado un CD interactivo, en el marco de su Campaña de información sobre los servicios financieros y el sobreendeudamiento de las familias españolas.

FACUA.org
España-29/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha puesto en marcha una web, FACUA.org/serviciosfinancieros, con consejos ante la contratación de préstamos y otros servicios financieros, en la que también alerta sobre los peligros del sobreendeudamiento.

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