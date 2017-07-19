FACUA pregunta qué se va a hacer para que la playa asturiana de Bahínas vuelva a ser apta para el baño
La delegación territorial de FACUA en Asturias ha denunciado el cierre de esta playa por exceso de enterococos, tras un episodio de contaminación de aguas fecales.
FACUA.org
Asturias-19/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Castrillón, en Asturias, que informe sobre las medidas que tiene previsto adoptar para poder abrir de nuevo al baño la playa de Bahínas.
La asociación, a través de la su delegació