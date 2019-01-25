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FACUA presenta una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas donde opera

La asociación considera que la empresa vulnera tanto la legislación de defensa de los consumidores como la que regula a las agencias de viajes.

FACUA.org
España-25/01/2019
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FACUA-Consumidores en Accion ha presentado una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas en las que opera en España al entender que la empresa vulnera tanto la legislación de defensa de los consumidores como la que regula a las agencias de

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