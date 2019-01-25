FACUA presenta una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas donde opera
La asociación considera que la empresa vulnera tanto la legislación de defensa de los consumidores como la que regula a las agencias de viajes.
FACUA.org
España-25/01/2019
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