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FACUA presentará una querella contra el fabricante de La Mechá por posible delito contra la salud pública

La plataforma de afectados creada por la asociación cuenta ya con más de 150 miembros.

FACUA.org
España-22/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción interpondrá este viernes una querella en los juzgados de Sevilla contra la empresa Magrudis SL, fabricante de la carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes causante de la alerta alimentaria. La asociación pedirá la apertu

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