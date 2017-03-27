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FACUA publica su 'Memoria 2016', un año que cerró con casi 200.000 socios de pleno derecho y adheridos

El 65% de sus ingresos provino de las cuotas de sus asociados. Atendió 55.128 consultas y reclamaciones.

FACUA.org
España-27/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción finalizó el año pasado con cerca de 200.000 socios de pleno derecho y adheridos en el conjunto del territorio nacional. Éste es uno de los datos que aporta su memoria de 2016, en el que aumentó en 14.439 miembros.

La Memor

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