FACUA reacciona ante la manifestación del Poder Judicial sobre la sentencia del impuesto de las hipotecas
La asociación critica la incertidumbre que genera para los consumidores las declaraciones efectuadas por el presidente de la Sala Tercera del Supremo.
FACUA.org
España-19/10/2018
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El Tribunal Supremo (TS) ha hecho público un comunicado este viernes en el que explica que deja en el aire el futuro de la sentencia emitida este jueves 18 de octubre, donde dictaba que debía ser la entidad bancaria quien se hiciera cargo de los costes del impuesto de actos jur&iacu