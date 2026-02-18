FACUA recauda 83.000 euros aportados por más de 2.000 donantes en los primeros 50 días de su crowdfunding
La asociación ha puesto en marcha la iniciativa ante el brutal recorte en las ayudas para la lucha contra el fraude que le ha aplicado el Ministerio de Consumo.
España-18/02/2026
El crowdfunding de FACUA-Consumidores en Acción ha superado los 83.000 euros de recaudación en sus primeros 50 días.
Desde que inició la campaña el 30 de diciembre, la asociación ha recibido ya 2.098 donaciones de socios y simpatizantes. La iniciativa se ha puesto en marcha an