FACUA rechaza la creación de un canon para financiar los medios de comunicación públicos
La Federación considera que sería un impuesto injusto e insolidario, por que haría pagar igual a los desiguales.
FACUA.org
España-29/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) rechaza la creación de un canon para financiar TVE y RNE, una propuesta que baraja la Comisión de Expertos para la Reforma de los Medios Públicos, según ha anunciado hoy su presidente, Emilio Lledó