FACUA rechaza la enmienda a la Ley Sinde que propone el cierre de webs sin autorización judicial
El nuevo texto, apoyado por PP, PSOE y Ciudadanos, contempla que la Administración pueda decretar el cierre de páginas "en caso de reiteración de conductas ilícitas".
FACUA.org
España-24/09/2018
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