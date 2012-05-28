FACUA rechaza la liberalización de horarios porque limitará la capacidad de elección de los consumidores
La asociación advierte que los pequeños comercios se verán abocados al cierre al no poder competir con las grandes empresas de distribución.
FACUA.org
España-28/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que la liberalización de horarios provocaría el cierre de pequeños y medianos comercios al no poder competir. A largo plazo, este cambio de modelo impediría a los consumidores el acceso a otras fórmulas comerciales qu