FACUA rechaza la privatización del suministro de agua potable en el municipio extremeño de Calamonte
La asociación recuerda que la gestión de estos suministros básicos por parte de empresas privadas no es más eficaz y encarece el recurso.
FACUA.org
Extremadura-18/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha mostrado su rechazo al proceso de privatización del suministro de agua potable puesto en marcha en Calamonte (Badajoz) por parte del ayuntamiento de la localidad.
La asociación, a instancias de su delegación territorial en Extrema