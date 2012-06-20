FACUA rechaza que el Gobierno cargue sobre los usuarios la nueva resintonización de la TDT
La asociación recuerda que la reordenación de frecuencias para dejar espacio a la red móvil 4G podría haberse evitado de haber elegido en un principio una banda adecuada.
FACUA.org
España-20/06/2012
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