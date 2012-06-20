Nuestras accionesLas operadoras móviles ya pagaron por la subasta

FACUA rechaza que el Gobierno cargue sobre los usuarios la nueva resintonización de la TDT

La asociación recuerda que la reordenación de frecuencias para dejar espacio a la red móvil 4G podría haberse evitado de haber elegido en un principio una banda adecuada.

FACUA.org
España-20/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza que los ciudadanos tengan que afrontar el coste de la nueva resintonización de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que tendrá lugar en otoño para dejar espacio a la red móvil 4G con menores ayudas de las previstas.</

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