FACUA recibe en sólo unos días más de cien denuncias contra SubastasPC y MercadoLibre.es
La Federación emprende acciones en defensa de los afectados para que la empresa les devuelva las cantidades que pagaron por adelantado si no puede entregar los equipos informáticos que adquirieron.
FACUA.org
España-30/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido en sólo unos días 112 denuncias contra la empresa de subastas a través de Internet propietaria de los dominios www.subastaspc.com, www.aws.es y www.mercadolibre.es procede