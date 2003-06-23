FACUA recibe un aluvión de denuncias contra una empresa de subastas en Internet por vender productos informáticos que no llegan a sus clientes
El propietario de Subastaspc.com y AWS.es ha sido detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de estafa.
FACUA.org
España-23/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido en los últimos días más de una treintena de denuncias contra una empresa de subastas a través de Internet por vender productos informáticos que no llegaban a