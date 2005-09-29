FACUA reclama a Apple que identifique sus iPod Nano defectuosos y los retire del mercado
La compañía estadounidense ha reconocido fallos de roturas, rasguños y errores en la pantalla de su nuevo reproductor tras las denuncias de numerosos consumidores.
FACUA.org
España-29/09/2005
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