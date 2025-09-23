FACUA reclama a Bustinduy que audite los socios, consultas, reclamaciones y relaciones con empresas de las organizaciones de consumidores
Ningún Gobierno ha verificado hasta la fecha los datos que presentan las asociaciones para acceder a subvenciones públicas y participar en órganos consultivos.
España-23/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción reclama al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una auditoría sobre el número de socios, consultas y reclamaciones tramitadas que declaran las organizaciones de consumidores así como sobre actividades que pueden vuln