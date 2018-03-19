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FACUA reclama a Empark que arregle la barrera del aparcamiento del aeropuerto de San Sebastián

La asociación ha comprobado que la valla no se abre correctamente para los vehículos que pretenden salir una vez efectuado el pago.

FACUA.org
Euskadi-19/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción, a instancias de FACUA Euskadi, ha reclamado a la empresa Empark, gestora del aparcamiento de San Sebastián, que arregle con celeridad la barrera que controla la entrada y salida de vehículos del mismo. La asociación ha comprobado que la va

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