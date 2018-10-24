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FACUA reclama a Hacienda que devuelva el IRPF de la maternidad automáticamente, sin necesidad de reclamar

La ley establece que se puede hacer de oficio, recuerda la asociación. De no efectuarse así, un elevado porcentaje de madres se quedarán sin recuperar su dinero por desconocimiento de su derecho.

FACUA.org
España-24/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que este organismo devuelva las cantidades del IRPF vinculadas a la prestación de maternidad retenido indebidamente de acuerdo a una reciente sentencia del Tribunal Supremo de mane

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