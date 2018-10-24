FACUA reclama a Hacienda que devuelva el IRPF de la maternidad automáticamente, sin necesidad de reclamar
La ley establece que se puede hacer de oficio, recuerda la asociación. De no efectuarse así, un elevado porcentaje de madres se quedarán sin recuperar su dinero por desconocimiento de su derecho.
FACUA.org
España-24/10/2018
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