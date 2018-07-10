FACUA reclama a las CCAA la prohibición de las excursiones y campamentos que Apple ofrece a alumnos y maestros
En su página web en español, el gigante tecnológico informa de que son once las tiendas a visitar en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
FACUA.org
España-10/07/2018
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