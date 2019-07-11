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FACUA reclama a Sanidad de Asturias que garantice médicos suficientes durante el periodo estival

Ha instado también a la Consejería a que refuerce con más profesionales sanitarios el servicio de Urgencias del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

FACUA.org
Asturias-11/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para reclamarle que disponga del número de médicos suficientes durante el periodo estival para garantizar una atención adecuada a todos los pacientes y para que refuerce con m&aac

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