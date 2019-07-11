FACUA reclama a Sanidad de Asturias que garantice médicos suficientes durante el periodo estival
Ha instado también a la Consejería a que refuerce con más profesionales sanitarios el servicio de Urgencias del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.
FACUA.org
Asturias-11/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para reclamarle que disponga del número de médicos suficientes durante el periodo estival para garantizar una atención adecuada a todos los pacientes y para que refuerce con m&aac