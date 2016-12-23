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FACUA reclama actuaciones urgentes para la N-II a su paso por la provincia de Zaragoza

El tramo entre Pina de Ebro y Fraga, el único de la A2 entre Madrid y Barcelona que no es autovía, es uno de los que concentra más siniestralidad de Aragón.

FACUA.org
Aragón-23/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Fomento actuaciones urgentes para resolver la alta siniestralidad de la N-II a su paso por la provincia de Zaragoza. La asociación ha enviado un escrito, a instancias de su delegación territorial en Aragón, al Minis

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