Nuestras accionesEn la página web del Servicio Municipal de Consumo

FACUA reclama al Ayuntamiento de Córdoba que deje de publicitar a Ausbanc como asociación de usuarios

La falsa organización sin ánimo de lucro y su delegación en Córdoba fueron expulsadas en 2014 de los registros estatal y autonómico de asociaciones de consumidores.

FACUA.org
Córdoba-06/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento de la capital que deje de publicitar a Ausbanc como asociación de consumidores en la web del Servicio Municipal de Consumo, dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda.

Adem&a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos