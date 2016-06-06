FACUA reclama al Ayuntamiento de Córdoba que deje de publicitar a Ausbanc como asociación de usuarios
La falsa organización sin ánimo de lucro y su delegación en Córdoba fueron expulsadas en 2014 de los registros estatal y autonómico de asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Córdoba-06/06/2016
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Miembros de la UDEF el pasado 15 de abril durante el registro de las oficinas de Ausbanc en Madrid. | Imagen: Atlas.
FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento de la capital que deje de publicitar a Ausbanc como asociación de consumidores en la web del Servicio Municipal de Consumo, dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda.
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