Nuestras accionesNumerosas quejas de ciudadanos por la falta de programas específicos

FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que promueva actividades estivales para menores discapacitados

La asociación también pide al consistorio que mejore las deficiencias en el protocolo de inscripción a través de la web del Instituto Municipal de Deportes, colapsada por las numerosas peticiones.

FACUA.org
Cantabria-10/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Santander que promueva actividades dirigidas a menores discapacitados durante los meses de verano, tal y como vienen reclamando muchos ciudadanos.

La asociación, a instancias de su delegación territorial en Cantab

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