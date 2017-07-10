FACUA reclama al Ayuntamiento de Santander que promueva actividades estivales para menores discapacitados
La asociación también pide al consistorio que mejore las deficiencias en el protocolo de inscripción a través de la web del Instituto Municipal de Deportes, colapsada por las numerosas peticiones.
FACUA.org
Cantabria-10/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Santander que promueva actividades dirigidas a menores discapacitados durante los meses de verano, tal y como vienen reclamando muchos ciudadanos.
La asociación, a instancias de su delegación territorial en Cantab