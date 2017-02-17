FACUA reclama al Gobierno que aclare si Bruselas multará a España por los desahucios
El pleno del Congreso aprueba por unanimidad una moción que obliga al Ejecutivo a informar si Europa le ha abierto un expediente sancionador por incumplir la normativa comunitaria.
FACUA.org / Europa Press
Europa-17/02/2017
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