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FACUA reclama al Gobierno que aclare si Bruselas multará a España por los desahucios

El pleno del Congreso aprueba por unanimidad una moción que obliga al Ejecutivo a informar si Europa le ha abierto un expediente sancionador por incumplir la normativa comunitaria.

FACUA.org / Europa Press
Europa-17/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno central que aclare si Bruselas multará a España por los desahucios. En abril de 2016, Europa le dio un ultimátum: o adaptaba la ley y los derechos fundamentales en materia de vivienda a la normativa comunitaria o se le a

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