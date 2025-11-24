FACUA reclama al Gobierno que no aumente el coste de alquiler de los nuevos contadores inteligentes de gas
La asociación señala que los equipos analógicos han sido ya sobradamente amortizados por las compañías durante todos sus años de vida.
FACUA.org
España-24/11/2025
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que no aumente el coste de alquiler de los nuevos contadores inteligentes de gas que empezarán a ser instalados a los consumidores para sustituir los actuales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está trabaja