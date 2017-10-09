FACUA reclama al Principado de Asturias que ceda el suelo para construir el centro de salud de Sotrondio
La asociación recuerda en su escrito que la Administración ha de regirse por los principios de celeridad y eficacia y que el nuevo centro sanitario está a expensas de la cesión del suelo.
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Asturias-09/10/2017
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El núcleo de Sotondrio se encuentra enclavado en el corazón de Asturias. | Imagen: flickr.com/photos/rubenmarcos (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido por escrito a la Dirección General de la Vivienda del Principado de Asturias, para reclamar que acelere al máximo las actuaciones necesarias para iniciar cuanto antes la construcción del nuevo centro de