Nuestras accionesLos aeropuertos españoles carecen de inspectores del Ministerio de Fomento

FACUA reclama cambios legales en el sector aéreo para garantizar los derechos de los pasajeros

Insta a que las aerolíneas tengan que abonar automáticamente a los usuarios las compensaciones económicas que marca la normativa cuando provoquen cancelaciones o grandes retrasos.

FACUA.org
España-05/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama un cambio legal que obligue a las aerolíneas a abonar automáticamente a los usuarios, sin necesidad de que presenten reclamaciones, las compensaciones económicas que marca la normativa europea cuando provoquen cancelaciones o grande

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos