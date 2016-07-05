FACUA reclama cambios legales en el sector aéreo para garantizar los derechos de los pasajeros
Insta a que las aerolíneas tengan que abonar automáticamente a los usuarios las compensaciones económicas que marca la normativa cuando provoquen cancelaciones o grandes retrasos.
FACUA.org
España-05/07/2016
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La inmensa mayoría de afectados por grandes retrasos no recibe sus compensaciones. | Imagen: flickr.com/photos/ileohidalgo (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama un cambio legal que obligue a las aerolíneas a abonar automáticamente a los usuarios, sin necesidad de que presenten reclamaciones, las compensaciones económicas que marca la normativa europea cuando provoquen cancelaciones o grande