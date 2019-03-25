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FACUA reclama información ante los requerimientos de pago de residencias de ancianos en Asturias

Según la información facilitada por el Principado, las personas sin recursos suficientes aportarían el 75% de sus pensiones para cubrir los gastos y el resto lo asumiría la Administración.

FACUA.org
Asturias-25/03/2019
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Ante los requerimientos de pago que están recibiendo familiares de personas ingresadas en residencias de ancianos, FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido un escrito a la Comisión de Investigación del Parlamento asturiano sobre la gestión social, econ&oac

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