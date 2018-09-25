FACUA reclama que se regulen las plataformas de alquileres turísticos
Miguel Ángel Serrano, directivo de la asociación, ha comparecido en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para plantear las propuestas de la organización para una mayor defensa de los consumidores.
FACUA.org
España-25/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama la regulación de las plataformas que sirven de intermediarias en el alquiler de pisos turísticos para lograr una mayor protección de los derechos de los consumidores. Miguel Ángel Serrano, directivo de la aso