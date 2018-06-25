FACUA reclama soluciones a los problemas de vertidos de arena que afectan a varios municipios de Asturias
La actividad de la cercana cantera La Atalaya genera nubes de polvo que se introducen en las casas de los vecinos, así como derrumbes en las pilas de arena los días de lluvia.
FACUA.org
Asturias-25/06/2018
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Imagen: Europa Press/Colectivo Ecologias de Avilés
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la empresa Canteras La Atalaya SL, con sede en Asturias, para reclamarle que solucione los problemas de vertidos de arena que está provocando su actividad en la zona cercana a Avilés.
La asociación, a través d