FACUA recomienda a los consumidores que no dejen que la publicidad decida qué juguetes comprar a los pequeños
La Federación aconseja que busquen juguetes educativos y que rechacen los de carácter violento o sexista.
FACUA.org
España-22/12/2002
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Ante la próxima la celebración del Día de Reyes, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores que no dejen que la publicidad decida qué juguetes comprar a los pequeños, aconseján