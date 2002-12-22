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FACUA recomienda a los consumidores que no dejen que la publicidad decida qué juguetes comprar a los pequeños

La Federación aconseja que busquen juguetes educativos y que rechacen los de carácter violento o sexista.

FACUA.org
España-22/12/2002
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Ante la próxima la celebración del Día de Reyes, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores que no dejen que la publicidad decida qué juguetes comprar a los pequeños, aconseján

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