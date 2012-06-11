FACUA recomienda reclamar ante el cese de operaciones de la compañía boliviana Aerosur
Los afectados tienen derecho a ser reubicados en otros vuelos y medios de transporte alternativos o a la devolución del importe íntegro de sus billetes.
FACUA.org
Internacional-11/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los pasajeros que hayan sufrido la anulación de sus billetes ante el cese de operaciones de la compañía boliviana Aerosur que reclamen todos los perjuicios ocasionados.
La asociación recuerda a los afectados que t