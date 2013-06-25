FACUA recuerda a Gobierno y autonomías que el aval de Todolisto.es debe ser para los viajeros
La ley española contradice la normativa europea que prevé que la fianza depositada se destine a garantizar reembolso de los fondos ya pagados de los viajeros y la repatriación del consumidor.
FACUA.org
España-25/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno y a las comunidades autónomas que se garantice que el aval depositado por la compañía de viajes Todolisto.es se reserve para devolver las cantidades pagadas por los consumidores afectados y para repatriar a los viajeros, co