Nuestras accionesPor los delitos de estafa cualificada y publicidad engañosa, entre otros

FACUA reitera su petición de 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa

La asociación presenta sus conclusiones finales en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional y en el que representa a más de mil afectados por el fraude en la venta de sellos entre 1980 y 2006.

FACUA.org
España-31/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reitera su petición de 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para los autores del fraude de Afinsa. Así lo ha comuni

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