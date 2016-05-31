FACUA reitera su petición de 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa
La asociación presenta sus conclusiones finales en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional y en el que representa a más de mil afectados por el fraude en la venta de sellos entre 1980 y 2006.
FACUA.org
España-31/05/2016
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