Nuestras acciones

FACUA replica a Sebastián que la factura mensual sólo está provocando perjuicios a los consumidores

Pide al ministro de Industria que asuma de una vez un error que ha propiciado el cobro irregular de varias decenas de millones de euros.

FACUA.org
España-10/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante las declaraciones realizadas este martes por el ministro Miguel Sebastián en el Congreso de los Diputados, FACUA-Consumidores en Acción replica al titular de Industria que la factura mensual de la electricidad sólo está provocando perjuicios a los usuarios.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos