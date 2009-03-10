FACUA replica a Sebastián que la factura mensual sólo está provocando perjuicios a los consumidores
Pide al ministro de Industria que asuma de una vez un error que ha propiciado el cobro irregular de varias decenas de millones de euros.
FACUA.org
España-10/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante las declaraciones realizadas este martes por el ministro Miguel Sebastián en el Congreso de los Diputados, FACUA-Consumidores en Acción replica al titular de Industria que la factura mensual de la electricidad sólo está provocando perjuicios a los usuarios.